ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ
IISC ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : September 7, 2026 at 5:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਇੰਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
A new IISc study presents a promising approach to uranium separation using slipped covalent organic framework (COF) membranes. The membranes reject uranyl ions while allowing common seawater ions to pass through.— IISc Bangalore (@iiscbangalore) September 5, 2026
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ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਫੜਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ ਜੈਵਿਕ ਪੋਲੀਮਰ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੈਨੋਮੈਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਆਇਨ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਆਇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
IISc ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ COF ਝਿੱਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਝਿੱਲੀ ਯੂਰੇਨਾਇਲ ਆਇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਮ ਆਇਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਝਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਨ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ, ਫ੍ਰੀ-ਐਨਰਜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਰਗੜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ COF ਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸੰਰਚਨਾ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਮੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਕੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ COF ਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਨੋਸਕੇਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਇਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੋਜ ਦੀ ਟੀਮ
ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬੀਨੂੰ ਵਰਗੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਕੇ.ਮੈਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ Accenture Labs ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਅਰਡ COF ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੋਨੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੁਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਟਰ ਵਰਗੀ ਝਿੱਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਧਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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