ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਕ-ਏਅਰ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੈਨੋਫਲੂਇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵਿਕਸਤ
SASTRA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਨੋਫਲੂਇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਕ-ਏਅਰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ।
Published : July 26, 2026 at 7:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: SASTRA ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਨੋਫਲੂਇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਰਿਜਾਰਜ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਕ-ਏਅਰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
'ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਰਿਜਾਰਜ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਕ-ਏਅਰ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ' ਵਾਲੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ-ਏਅਰ ਬੈਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੈਨੋਫਲੂਇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿਕਾਊਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਡ-ਸਕੇਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਾਇਲੀਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੈਨੋ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਟੇਰੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੇਟੇਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਨੈਨੋਫਲੂਇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ?
ਜ਼ਿੰਕ-ਏਅਰ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਐਨਰਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਐਨੋਡ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਕੈਥੋਡ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜਾਂ ਰੁਥੇਨੀਅਮ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਰੋਜ਼ਨ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ.ਐਸ.ਦੇਵਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਸਿਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਨੈਨੋਪਾਰਟਿਕਲ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈਨੋਫਲੂਇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਕੈਥੋਡ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ।
ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਈਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੈਟਲਿਸਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਕਾਸ, ਦੋਨੋਂ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਫਾ ਮੈਂਗਨੀਜ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਪਰ ਡੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ α-MnO2 ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2 wt% ਡੋਪੇਂਟ ਲੋਡਿੰਗ 'ਤੇ ਇਸਨੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਤੇ ਰੁਥੇਨੀਅਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਈ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਘਰੇਲੂ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੀਜ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ/ਕਾਰਬਨ ਨੈਨੋਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਬਾਈਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੇਟਲਿਸਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਕੈਪਸੀਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਪੇਟੇਂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਖੇਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੈਟੀਨਮ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਵਿਆਪਕ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੰਕ ਏਅਰ ਬੈਟਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਸਟ ਕਾਰਬਨ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਨੋਫਲੂਇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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