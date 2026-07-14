ETV Bharat / technology

ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ?

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀਂਦ-ਸੋਨੀਪਤ ਰੂਟ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

INDIA FIRST HYDROGEN TRAIN
INDIA FIRST HYDROGEN TRAIN (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 9:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 89 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 356 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 682 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 2,600 ਯਾਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅੱਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਨੰਬਰ 74010/74009 ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜੀਂਦ ਸਿਟੀ, ਪਾਂਡੂ ਪੰਡਾਰਾ, ਲਲਿਤ ਖੇੜਾ, ਭੰਬੇਵਾ, ਈਸ਼ਾਪੁਰ ਖੇੜੀ, ਬੁਟਾਨਾ, ਖੰਡਰਾਏ, ਗੋਹਾਨਾ, ਰਾਬਦਾ, ਲਠ ਮੋਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਰਵਾਸਨੀ ਸਮੇਤ 12 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਰੂਟ ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 1,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ-ਓਵਰ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਸੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਏਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਹੀ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਾਏ-ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਫ੍ਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਟਾਪ ਸਪੀਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 111.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਡੀਜਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਹੁਤ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਫਾਈਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਤਰੁੰਤ ਲੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਜਵਾਬ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜੀਂਦ-ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

JIND SONIPAT ROUTE IN HARYANA
JIND SONIPAT HYDROGEN TRAIN
HYDROGEN FUEL CELL TRAIN INDIA
INDIA FIRST HYDROGEN TRAIN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.