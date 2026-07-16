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IRCTC ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੀਟਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੋਈ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ IRCTC ਬੀਟਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

IRCTC NEW BETA WEBSITE LAUNCH
IRCTC NEW BETA WEBSITE LAUNCH (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 9:44 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ IRCTC ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, IRCTC ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ IRCTC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, IRCTC ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬੀਟਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਯੂਜ਼ਰ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। IRCTC ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ 1.45 ਲੱਖ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ?

  1. ਹੁਣ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਲੋੜੇ ਪਾਪ-ਅੱਪ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  2. ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇਕੱਠੀ ਦਿਖੇਗੀ।
  3. ਹੁਣ ਬੁੱਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  4. ਹੁਣ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸੇਵ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁੱਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਰੰਤ ਬੁੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, IRCTC ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰੁੰਤ ਬੁੱਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਲੋਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਰੁੰਤ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਬੀਟਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ https://www.irctc.co.in/eticket/ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਿੰਕ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ PRS ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਵਾਂ IRCTC ਪੋਰਟਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

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