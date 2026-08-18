ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਪੇਸਵਾਕ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ?
NASA ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਪੇਸਵਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
Published : August 18, 2026 at 12:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ESA ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੋਫੀ ਐਡੇਨੋਟ ਸਪੇਸ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਔਰਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੇਸਵਾਕ ਉਹ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1:35 ਵਜੇ BST ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6:05 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 6.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਲਈ ISS ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾਸਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ Space.com 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 BST ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਡੇਨੋਟ ਅਤੇ ਮੈਨਨ ਸਪੇਸਵਾਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?
ਨਾਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਡੇਨੋਟ ਅਤੇ ਮੈਨਨ ਔਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ-ਟੂ-ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ। ਐਂਟੀਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਸਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਪੇਸਵਾਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਪੇਸ ਵਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਸਵਾਕ ਨਾਸਾ ਦੀ ਸਾਥੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੈਸਿਕਾ ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨਨ ਦੇ ਸਪੇਸਸੂਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਡਾਟਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ।
ਮੈਨਨ ਦੇ ਸੂਟ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਸਰ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਪੇਸਵਾਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।
ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਵੈਂਟ?
ਇਸ ਸਪੇਸਵਾਕ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਅਤੇ ESA ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਪੇਸਵਾਕ ਨੂੰ ESA WebTV ਅਤੇ ESA ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 12:00 BST/13:00 CEST 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮੈਨਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਫੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 13:35 BST/14:35 CEST 'ਤੇ ਕੁਐਸਟ ਏਅਰਲਾਕ ਨਾਲ ISS ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਦਾ ਸਪੇਸਵਾਕ ISS ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 282ਵਾਂ ਸਪੇਸਵਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨਨ, ਜੋ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਸੋਯੂਜ਼ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਨਾਲ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, EVA 'ਤੇ 'ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ 1' ਹੋਣਗੇ। ਐਡੀਨੋਟ SpaceX ਦੇ ਕਰੂ-12 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟਿੰਗ ਲੈਂਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ 2 ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇਨੋਟ ਈਵੀਏ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਣ ਜੀਨ-ਲੂਪ ਕ੍ਰੇਟੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਰ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਪੇਸਵਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
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