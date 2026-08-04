'5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ'

'5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ'
5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Published : August 4, 2026 at 3:00 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: IT ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਟਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ 5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੇਡ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਟ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ...ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ।-ਐਸ.ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ, IT ਸਕੱਤਰ
ਅਸੀਂ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਐਸ.ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ, IT ਸਕੱਤਰ
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