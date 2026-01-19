ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਲੇਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : January 19, 2026 at 3:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫਿਊਲ-ਫੀਸ਼ਿਐਂਸੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ M1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ AIS-213 ਮਿਆਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਏਸੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਫੀਡਬੈਕ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਦਲਾਅ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਊਲ-ਫੀਸ਼ਿਐਂਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰ ਮਾਲਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਏਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਲੇਜ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਊਲ-ਫੀਸ਼ਿਐਂਸੀ?
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਏਸੀ ਚਲਾਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਊਲ-ਫੀਸ਼ਿਐਂਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਯੂਰਪੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਿਆਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
