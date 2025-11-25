ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਾਰ, ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਾਰ, ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਾਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਨਵੀਂ MG Cyberster ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 74.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
Published : November 25, 2025 at 5:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ MG Cyberster ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ। MG Cyberster ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਦੋ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡਸਟਰ ਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ।
MG Cyberster ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੈਬਰੀਓਲੇਟ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 'ਐਮਜੀ ਸਿਲੈਕਟ' ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਰਟੇਬਲ 3.3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਚਾਰਜਰ, 7.4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲ ਬਾਕਸ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਜੀ ਮੋਟਰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ/ਅਸੀਮਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਮਜੀ ਸਾਈਬਰਸਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 74.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
MG Cyberster ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ MG ਸਾਈਬਰਸਟਰ ਇੱਕ ਸਲੀਕ, ਘੱਟ-ਸਲੰਗ, ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 2,690mm ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਇੰਚ ਦੇ ਸਟੈਗਰਡ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਆਉਦੇ ਹਨ।
ਰਿਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬੂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਲਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਮੂਦ ਸ਼ੋਲਡਰ ਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸ਼ੇਪ ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 0.269 ਦਾ ਡ੍ਰੈਗ Coefficient ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
MG Cyberster ਦੇ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ
ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ MG Cyberster ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ Exterior ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Nuclear Yellow with a black roof, Flare Red with a black roof, Andes Grey with a red roof ਅਤੇ Modern Beige with a red roof ਕਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
MG Cyberster ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ 7-ਇੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 10.25-ਇੰਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ PM 2.5 ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਸ ਆਡੀਓ ਸਿਸਟਮ, ਸਪੋਰਟੀ-ਸਟਾਈਲ ਸੀਟਾਂ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੈਟ-ਬੋਟਮ ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ, ਰੋਟਰੀ ਲਾਂਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਲੇਕਟਰ, ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਡਲ ਸ਼ਿਫਟਰ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 77 kWh ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 503 bhp ਅਤੇ 725 Nm ਟਾਰਕ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਮਜੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 3.2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਮਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਂਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 510 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਚ ਐਮਜੀ ਮੋਟਰ ਇੱਕ ਰੀਅਰ-ਵ੍ਹੀਲ-ਡਰਾਈਵ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ 64 kWh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 295 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਬਿਹਤਰ ਰੇਜ 519 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੈਸੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਬਕਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਰਕੋ ਫੇਨੇਲੋ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਂਬੋ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਰਫ 33 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 0 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 2 ADAS, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ, ਮਲਟੀਪਲ ਏਅਰਬੈਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਲਓਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਡੀ ਸਟਰੱਕਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-