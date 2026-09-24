ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ Mivi ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Mivi ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 24, 2026 at 5:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Mivi ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Mivi One 5G ਹੈ। Mivi ਦੇ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ 5G ਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, 50MP ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ, 90Hz ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਧੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Mivi One 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.74 ਇੰਚ ਦੀ HD+LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 90Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ FHD+ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ HD+Resolution ਵਾਲਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4nm 'ਤੇ ਬਣਿਆ Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੀ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚਿਪਸੈੱਟ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ AnTuTu ਬੈਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਕੋਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 18 ਵਾਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Mivi One 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Mivi One 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ 12,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,499 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ, ਪਿੰਕ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਬਲੂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।
Mivi One 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ
ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ 8 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 11,999 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੀਓ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਓ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੀਓ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ Mivi ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ Canva Pro ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 4,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ Hotstar Mobile Plus Hollywood ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ Google Gemini Pro ਪਲਾਨ ਅਤੇ 5,000GB Google Cloud ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। 50GB Jio AI Cloud ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Mivi ਦੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ 19,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਪਿਕਅੱਪ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-