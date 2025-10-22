ETV Bharat / technology

ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ 3.14 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰਯਾਤ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

INDIAN AUTO EXPORTS
ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ 3.14 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰਯਾਤ (IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 22, 2025 at 5:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, "ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਲੇਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਾਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (SIAM) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ 3.143 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 24.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਹਨ ਨਿਰਯਾਤ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ 22.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 1.457 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ 26.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 1.685 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਾਧਾ ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ - ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ - ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਯਾਤ

ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ (PV) ਨਿਰਯਾਤ 19.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 440,681 ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰੀਵ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ 13.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 204,592 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 242,001 ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਾਹਨ (UV) ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੇਤਾ।

ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 211,373 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਟਿਕਾਊਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ SUV ਕਹਾਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਤਰੀ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 2.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੈਗਮੈਂਟ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, 20.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 11.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੰਚਤ ਵਾਧਾ, 229,281 ਯੂਨਿਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ UV ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਯਾਤ

ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 2.443 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 20.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 23.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.143 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.300 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 43.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 219,276 ਯੂਨਿਟ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਤਿਮਾਹੀ-ਦਰ-ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 34.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ 68.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।

ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਯਾਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 22.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਿਮਾਹੀ-ਦਰ-ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 43,438 ਯੂਨਿਟ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 23.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 22.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹਨ।

TAGGED:

INDIAN AUTOMAKERS EXPORTED
VEHICLES EXPORT
INDIAN AUTOMAKERS VEHICLES EXPORT
ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ
INDIAN AUTO EXPORTS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ ! ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ !

WhatsApp 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ChatGPT, ਇਹ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਖਰੀ?

Apple ਹੋਇਆ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ, iPhone 17 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.