ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.35 ਅਰਬ ਪਹੁੰਚੀ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 1.08 ਅਰਬ ਤੋਂ ਪਾਰ
TRAI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੇਸ ਵੱਧ ਕੇ 1.348 ਅਰਬ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : July 29, 2026 at 2:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: TRAI ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1.343 ਅਰਬ ਸੀ, ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1.348 ਅਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 0.37 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੇਲੀ-ਡੇਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਕੇ 94.31 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 94.02 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 787.71 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 792.06 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 555.39 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 556.01 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। TRAI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਮਈ ਵਿੱਚ 1.080 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1.087 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 0.68 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਕਸੇਸ ਸਮੇਤ ਵਾਇਰਲੈਸ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਈ ਵਿੱਚ 1.294 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,300 ਅਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0.45 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੱਧ ਕੇ 749.39 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੱਧ ਕੇ 550.86 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੇਲੀ-ਡੇਂਸਿਟੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਕੇ 90.96 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸਿਰਫ਼ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੋਬਾਈਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਈ ਵਿੱਚ 1.277 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1.282 ਅਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 0.42 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੋਬਾਈਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ 92.73 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ BSNL ਅਤੇ MTNL ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 7.27 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
TRAI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਰਲੈਸ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.201 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਕਸੇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 5G FWA ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 12.94 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਮਈ ਵਿੱਚ 12.73 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, UBR ਆਧਾਰਿਤ FWA ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.93 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ MNP ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14.78 ਮਿਲੀਅਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਓਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਰੇਟਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ।
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