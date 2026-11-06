ਸਵਦੇਸ਼ੀ 'ਪ੍ਰਲਯ' ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DRDO ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੱਟ 'ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 'ਪ੍ਰਲਯ' ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
Published : November 6, 2026 at 10:12 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: DRDO ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ 'ਪ੍ਰਲਯ' ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫਲ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ DRDO ਨੇ 1110 ਵਜੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ 'ਪ੍ਰਲਯ' ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫਲ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਭਿੰਨ ਰੇਂਜ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ DRDO ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ HAPS ਦਾ ਸਫਲ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
DRDO successfully conducted the flight test of the indigenously developed Pralay Missile off the coast of Odisha today at 1110 hrs. The test was conducted as part of user evaluation trials and successfully met all the stipulated objectives, as validated by data captured through various range instruments. This successful trial marks another significant milestone in strengthening India’s indigenous defence capabilities.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 5, 2026
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਉਡਾਣ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਪ ਯੂਨਿਟ, GPS ਰਿਸੀਵਰ, ਔਨਬੋਰਡ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਿਲਟਰੀ ਏਅਰਵਰਥੀਨੈੱਸ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CEMILAC), ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA), ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (AAI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
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