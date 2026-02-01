Budget 2026 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਂ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ

Budget 2026 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਂ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ISM 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ECMS ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਈ।
Published : February 1, 2026 at 12:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਯਾਨੀ ਕੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਗਲਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗ੍ਰੋਥ ਇੰਜਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ISM ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦਾ ਫੋਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯੂਨਿਟ ਖੜੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ISM 2.0 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਪਕਰਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫੁੱਲ-ਸਟੈਕ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ECMS ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰੇ।
To scale up manufacturing in strategic and frontier sectors, the Union Finance Minister proposed to launch:— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 1, 2026
👉 Biopharma SHAKTI
👉 India Semiconductor Mission (ISM) 2.0
👉 Electronics Components Manufacturing Scheme
👉Dedicated Rare Earth Corridors in Odisha, Kerala,… pic.twitter.com/pYxjYJh2q3
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ Electronics Components Manufacturing Scheme ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ 22,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਊਟਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਦੋਗੁਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ECMS ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
