ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਕਰੀ, ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
Published : November 16, 2025 at 12:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਉਹ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸਦੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ (H1FY26) ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ SUV, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਉਪ-ਖੰਡ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 460,739 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। SUVs ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਉਪਯੋਗੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 19.3 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਜਦਕਿ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ।
ਵੈਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 16.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਸਟਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 2.45 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ।
ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 514,000 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪੈਕਟ ਕਾਰ ਅਤੇ SUV ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 11.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 68,738 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਨ 9.8 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 403,270 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਕਟਰੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਪਰੀਤ ਸਾਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 2,210,727 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 14.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ GST ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆਂ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਪੇਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 12.4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਯਾਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਸਥਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ 23.1 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 2.862 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 26.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਯਾਤ 17.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 430,035 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 2,277,572 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ, ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 81,288 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੇ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੰਸਕਰਣ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਸੰਚਤ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 475,738 ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 45.1 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 261,142 ਇਕਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣ ਗਏ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ 56.2 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 41,866 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ 15.9 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 119,885 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬੂਮ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਪਕ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਯਾਤ ਰੁਝਾਨ ਅਸਮਾਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
