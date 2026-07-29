ETV Bharat / technology

ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕਮਾਏ 871 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 241 ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 871 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ।

SPACE TECH SECTOR
SPACE TECH SECTOR (X/@SkyrootA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 12:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 241 ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 871 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। Tracxn ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 285 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 274 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ, ਸੈਟੇਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਪੁਲਾੜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਅਵੇਅਰਨੇਸ, ਅਰਥ ਆਬਜਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 72 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀ ਫਡਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਾੜ-ਟੇਕ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਬਿਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਦੇ Vikram-1 ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੇਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ LEO ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਔਰਬਿਟਲ ਲਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇਹ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਔਰਬਿਟਲ ਲਾਂਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਕਾਈਰੂਟ 2027 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ 2021 ਵਿੱਚ 12 ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 53 ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਰਾਊਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਦਿਗੰਤਰਾ ਅਤੇ ਅਗਨੀਕੁਲ ਕੌਸਮੌਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਕੁੱਲ 158 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਰਕਮ 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਡ-ਸਟੇਜ ਫੰਡਿੰਗ 2027 ਵਿੱਚ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 62 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਲੇਟ-ਸਟੇਜ ਫੰਡਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੁਲਾੜ-ਟੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 106 ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 495 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 205 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ ਚੇਨਈ ਨੂੰ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੁਲਾੜ-ਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਕਸੇਲ (96 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਅਗਨੀਕੁਲ ਕੌਸਮੌਸ ($76 ਮਿਲੀਅਨ), ਦਿਗੰਤਰਾ ($67 ਮਿਲੀਅਨ) ਅਤੇ ਬੇਲਾਟ੍ਰਿਕਸ ਏਰੋਸਪੇਸ ($34 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

PRIVATE SPACE TECHNOLOGY SECTOR
SKYROOT AEROSPACE VIKRAM 1
AGNIKUL COSMOS
INDIA PRIVATE SPACE STARTUP FUNDING
SPACE TECH SECTOR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.