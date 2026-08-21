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ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ NLOT, ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ਼!

ਭਾਰਤ 13.7 ਮੀਟਰ ਦਾ NLOT ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪਾਂ ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ।

INDIA LARGEST TELESCOPE NLOT
INDIA LARGEST TELESCOPE NLOT (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2026 at 1:07 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਆਧਾਰਿਤ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਾਨਲੇ ਵਿੱਚ 13.7 ਮੀਟਰ ਦਾ NLOT ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ 4 ਮੀਟਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 15 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਛੋਟੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਟੀਕਲ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਯਾਤਰਾ: VBT ਤੋਂ NLOT ਤੱਕ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 2.3 ਮੀਟਰ ਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਵੇਣੂ ਬੱਪੂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 2 ਮੀਟਰ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਆਪਟੀਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 3.6 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਤੱਕ VBT ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਪਟੀਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

TMT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। TMT ਅਜੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਰਰ ਪਾਲੀਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। TMT ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ 13.7 ਮੀਟਰ ਦੇ NLOT ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਹੁੰਨਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਨਪੂਰਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।

ਆਪਟੀਕਲ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਵੇਵਲੈਂਥ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ 3.6 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ 10 ਤੋਂ 12 ਮੀਟਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ TMT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।- ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਨਪੂਰਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ

ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਛੋਟੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੋਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। TMT ਨਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵਿੱਚ 492 ਛੋਟੇ ਛੇਭੁਜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਯਾਨੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.4 ਮੀਟਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮਿਰਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80 ਤੋਂ 100 ਮਿਰਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ 492 ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟੂਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿਰਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਪਾਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲਾਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰੀਕ ਪਾਲੀਸ਼ਿੰਗ ਅਤੋ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਸ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਐਕਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਣਾਅ-ਮਿਰਰ ਪਾਲੀਸ਼ਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਨਪੂਰਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਈਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਕੋਟੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਮਿਰਰ ਸੈਂਗਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲੀਸ਼ਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। NLOT ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਰਰ ਬਲੈਂਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪਾਲੀਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੈਗਮੈਂਟ-ਸਪੋਰਟ ਅਸੈਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ L&T ਨੂੰ TMT ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਛੇ-ਭੁਜ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਫਿੰਗਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

NLOT ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ?

ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਦਾ ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ NLOT ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NLOT ਦੇ 90 ਸੈਗਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

  1. ਐਕਸੋਪਲੈਨੇਟਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ: ਦੂਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧੁੰਦਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  2. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ: ਇਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ।
  3. ਸੂਰਜੀਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ: ਗਿਆਨਿਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਸ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀਮੰਡਲ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ। ਅਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀਮੰਡਲ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸੀ।
  4. ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ: NLOT ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ।
  5. ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: NLOT ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਨਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ?

ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ IAO ਦਾ ਘਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਨਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4,500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਖੰਗੋਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਪਤਲਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਫ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਮੌਸਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਖਿਲਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਨਲੇ ਆਪਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਉਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਯਾਨੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਕਦੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਦੇਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ

NLOT ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ TMT ਦੇ ਟੂਲ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਰਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 3.7 ਮੀਟਰ ਦਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਛੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੇਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ NLOT ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਟੈਲੀਸਕੋਪ NLOT ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ

ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ NLOT?

ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ NLOT ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। 13.7 ਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਿਰਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਨਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ

HCT ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਨਲੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਾਨਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਹੋਸਕੋਟੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। NLOT ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। HCT ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ

ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਅਪਗ੍ਰੇਡ 3.7 ਮੀਟਰ ਦਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਪ੍ਰੋਗਮਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੇਲਰ ਕੇਮਿਸਟ੍ਰੀ, ਸਟਾਰ ਫਾਰਮੈਂਸ਼ਨ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਕਲਾਊਂਡਸ ਵਿੱਚ ਛਿਪੇ ਨਵੇਂ ਤਾਰੇ, ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਗਲੈਕਟਿਕ ਨਿਊਰਲੀਅਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NLOT ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। -ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ

ਜਦੋਂ 13.7 ਮੀਟਰ ਦਾ NLOT ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 3.6 ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪਾਂ ਲਈ ਸਹੀਂ ਟੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਾੜ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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