ਭਾਰਤ 2040 ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ" ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

SPACE STATION BY 2035
SPACE STATION BY 2035 (PTI)
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, "ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ।" ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਓਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਸਪੇਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਉੱਜਵਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 2040 ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਏਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੇ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉਸਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬੈਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"

ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਦੁਹਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉੱਪਰੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ 'ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ' ਦਿਖਦਾ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਗਨਯਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ।"

ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪਾੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਲਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

SPACE STATION BY 2035

