ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਏਆਈ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ?
ਏਆਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀ ਹੈ।
Published : August 30, 2026 at 2:23 PM IST
ਏਆਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ-ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਸਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਸਕੇਲੇਬਲ, ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਏਆਈ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।-ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਪਿਤ ਜੈਨ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਮੁਖੀ, ਸੀਕੇ ਬਿਰਲਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੈਪੁਰ
ਏਆਈ ਕਦੇਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮਝ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁੰਨਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਏਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ?
- ਏਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਸਿਸਟਮ ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਸਮਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- MRI ਅਤੇ CT ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬਾਰੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪੇਪਰਵਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਏਆਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਏਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਮਰੀਜ ਦੇ ਜੇਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਣਨ ਯੋਗ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਰੁੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਏਆਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੀਕਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
- ਏਆਈ ਭਾਰਤੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਈ ਸੂਪਰਚਾਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਏਆਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਟੂਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-