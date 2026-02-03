ETV Bharat / technology

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਹੁਣ SAF ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ SAF, ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

BIOFUEL POLICY INDIA
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 3, 2026 at 2:14 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਨੀਤੀ 2018 ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਾਈ ਬੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਾਈ ਬੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਭਾਰਤ ਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ੍ਹ 18 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਲੇਡਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 8 ਤੋਂ 9 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕੋਲ੍ਹ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ।"

ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟ ਬਲੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪਲੱਸ ਈਥਾਨੌਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਟਰੋਲ ਬਲੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਕਲਪ ਟਿਕਾਊ SAF ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਤੋਂ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਜੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ R&D ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

