ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲ 2034 ਤੱਕ ਫਿਊਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2034 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਫਿਊਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : November 16, 2026 at 12:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਲ 2034 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਫਿਊਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰਗਐਨਈਐਫ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਆਊਟਲੁੱਕ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਮੰਗ 2034 ਵਿੱਚ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਊਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਪਰ BNEF ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸੇਗਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ 2030 ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫਿਊਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2040 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 29 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 20.49 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ 18.71 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-