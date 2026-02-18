ETV Bharat / technology

India AI Impact Summit 2026: ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ AI ਸਿਟੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਮ?

ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ-ਫਸਟ ਸਿਟੀ-ਸਕੇਲ ਏਆਈ ਰਿਸਰਚ ਹੱਬ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ India AI Impact Summit 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ Bharat1.AI ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ-ਫਸਟ ਏਆਈ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸਰਜਾਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ B1 AI Superpark ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, B1 AI Superpark ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕੈਂਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਏਆਈ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਟਿਕ ਏਆਈ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਵੈਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Bharat1.AI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਅਲ ਵਰਲਡ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

B1 AI Superpark ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

B1 AI Superpark 5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਆਈ ਖੋਜਕਾਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਂਪਸ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਾਈ-ਡੇਂਸਿਟੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਮੁਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਥੇ 400Gbps ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਅੱਜ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ਼ਟੀ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। Bharat1.AI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Superpark ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਡਾਟਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਲੈਵਲ ਵਰਲਡ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਏਜੰਟਿਕ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ-ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ Airawat Research Foundation, IISc ਬੰਗਲੁਰੂ ਦਾ SPARC ਸੈਂਟਰ, IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ Wadhwani School of AI, BITS Pilani, iSPIRIT Foundation ਅਤੇ IIT Ropar ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। Bharat1.AI ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਣ।

