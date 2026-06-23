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ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 8.33 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, AI ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੱਧ ਕੇ 8.33 GW ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

INDIA DATA CENTER REVOLUTION
INDIA DATA CENTER REVOLUTION (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 23, 2026 at 12:47 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੱਧ ਕੇ 8.33 GW ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਲਾਈਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਾ 1.6 GW ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਫ੍ਰੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗ੍ਰੋਥ ਏਆਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ, ਕਲਾਊਂਡ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ 0.32 GW ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 2.92 GW ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5.41 GW ਸਮਰੱਥਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸਕੇਲ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲਰ, ਕਲਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ, ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਈਟ ਫ੍ਰੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟਨਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ- Occupier Strategy & Solutions, Industrial & Logistics, Capital Markets & Retail, ਵਿਰਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਆਪਣੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 3.75 GW ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 1.93 GW ਸੀ। ਦੇਸਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਨਈ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ subsea ਕੇਬਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਗਾਵਾਟ-ਸਕੇਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। NCR, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਟਰ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

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