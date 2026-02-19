ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਆਪਣਾ AI ਰਾਸਤਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੀਈਓ ਨਿਤਿਨ ਸੇਠ?
Incedo ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਿਤਿਨ ਸੇਠ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ India AI Impact Summit 2026 ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : February 19, 2026 at 12:05 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Incedo ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। India AI Impact Summit 2026 ਮੌਕੇ Incedo ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਿਤਿਨ ਸੇਠ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਜਿਹਾ ਏਆਈ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਸਤਾ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਲ ਦੱਸਿਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਮੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਰੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਈਓ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਪਾਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਏਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕੀ ਬੋਲੇ Incedo ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਿਤਿਨ ਸੇਠ?
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ India AI Summit ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਆਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਨਿਤਿਨ ਸੇਠ: ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਏਆਈ ਸਮਿਟ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਸਮਿਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਇਸਨੂੰ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂਕਿ ਏਆਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਅੱਜ ਏਆਈ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਗਲੋਬਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਨਿਤਿਨ ਸੇਠ: ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਨੋ ਏਆਈ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਿ਼ਡਾਰੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਆਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੋਨੋ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪਿਟਲ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ROI ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੌਖਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀ ਅਕਸਰ ਜੁਗਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾੜ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਫ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਗ ਏਆਈ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਇਸ India AI Summit ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਭਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋ ਸਰਕਾਰ ਏਆਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਰਵਿਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਨਿਤਿਨ ਸੇਠ: ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਮੁਹਾਰਤ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੋਕਸ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਛਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਉਸ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ 80 ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਏਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਅਸੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਨਿਤਿਨ ਸੇਠ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 35 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਲੰਬਰ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਬਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਸੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਨਿਤਿਨ ਸੇਠ: ਏਆਈ ਦਾ ਦੌਰ, ਇਸਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਅਸੀ ਲੰਘੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਏਆਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਏਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਐਜ ਲਿਖਿਆ। ਏਆਈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਏਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਵਰਗੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ-ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋ ਅਸੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਸਮੇਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮਿਲ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਨਿਤਿਨ ਸੇਠ: ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਏਆਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਬਣੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋ ਏਆਈ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ। ਅਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
