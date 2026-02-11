ETV Bharat / technology

India AI Impact Summit 2026 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

India AI Impact Summit 2026 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026 DATES
INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026 DATES
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 11, 2026 at 12:49 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: AI Impact Summit 2026 ਇਵੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ AI Impact Summit 2026 ਇਵੈਂਟ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪਾਲਿਸੀ, ਖੋਜ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

AI Impact Summit 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਸੂਚੀ

AI Impact Summit 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿੰਚਾਈ, ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ. ਗੂਗਲ ਡੀਪਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡੇਮਿਸ ਹਸਾਬਿਸ, ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾਰੀਓ ਅਮੋਡੇਈ ਅਤੇ ਮਿਸਟ੍ਰਲ ਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਆਰਥਰ ਮੇਨਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰੈਡ ਸਮਿਥ, ਅਡੋਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਕਸੈਂਚਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੂਲੀ ਸਵੀਟ, ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਅਮੋਨ ਅਤੇ ਪਾਲੋ ਆਲਟੋ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਿਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਲਾਕਾਰ ਟੰਡਨ ਨੇ PTI ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 'ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ 16 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ AI Impact Summit 2026 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਏਆਈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਏਆਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ, ਪਲੈਨੇਟ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੰਡਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਸਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇਗੀ।-ਟੰਡਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਲਾਕਾਰ

