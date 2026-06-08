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Instagram Reels 'ਤੇ Gen Z ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਵਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਮੈਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ

Meta ਅਤੇ Ipsos ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਰੋਜ਼ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

INSTAGRAM REELS INDIA STUDY 2026
INSTAGRAM REELS INDIA STUDY 2026 (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 8, 2026 at 2:52 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਟਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਮੈਟਾ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ Ipsos ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਸ਼ਹਿਰ, ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 4,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘੱਟ

ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 97 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 98 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

GenZ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿੱਚ 97 ਫੀਸਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ NCCS A ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ 98 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ ਹਨ।

Reels ਬਣ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਇਸ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, GenZ ਵਿੱਚ 98 ਫੀਸਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ NCCS A ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ 88 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। Beauty, Fashion, Lifestyle, Fitness, Comedy ਅਤੇ Sports ਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਕੰਟੈਟ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੀਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, 81 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, 66 ਫੀਸਦੀ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 47 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈ-ਕਮਾਰਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ Saugato Bhowmik ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਲਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ, ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਟ ਟੂ ਕਮਾਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

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