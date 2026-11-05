AI ਅਧਾਰਿਤ 'ਕਰਾਫਟੀ ਫਾਲਕਨ' ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, CERT-In ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
CERT-In ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਗੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਿਨਟੇਕ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : November 5, 2026 at 6:02 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: CERT-In ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਗੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਿਨਟੇਕ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। CERT-In ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰਾਫਟੀ ਫਾਲਕਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਏਆਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ API ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
CERT-In ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ, NBFCs ਅਤੇ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਫਲ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
CERT-In ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਏਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਸਟਮਾਈਜਡ ਅਟੈਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਮਲਾਵਰ ਅਹਿਮ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਲਾਊਡ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ API ਕਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਸਪੰਦਨਾ ਸਪੂਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
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