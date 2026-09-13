iPhone 18 Pro ਅਤੇ Pro Max ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

iPhone 18 Pro ਅਤੇ Pro Max ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਅਤੇ Pro Max ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : September 13, 2026 at 3:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਰਾਤ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 1,64,900 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਕੀਮਤ 1,79,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ A20 Pro ਚਿਪ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ iPhone 18 Pro ਅਤੇ Pro Max ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ?
USA: ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਨੂੰ 1,14,200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50,700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 1,23,700 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 56,200 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ: ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 1,20,700 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 44,200 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Pro Max ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,31,100 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 48,800 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੈ।
|ਦੇਸ਼
|iPhone 18 Pro
|ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਚਤ
|iPhone 18 Pro Max
|ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਚਤ
|ਭਾਰਤ
|1,64,900
|1,79,900
|ਅਮਰੀਕਾ
|1,14,200 ਰੁਪਏ
|50,700
|1,23,700
|56,200
|ਕੈਨੇਡਾ
|1,20,700
|44,200
|1,31,100
|48,800
|ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ
|1,27,600
|37,300
|1,39,700
|40,200
|ਮਲੇਸ਼ੀਆ
|1,28,300
|36,600
|1,40,000
|39,900
|ਦੁਬਾਈ
|1,32,000
|32,900
|1,42,400
|37,500
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ: ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਹੈ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ iPhone 18 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ 1,27,600 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 37,300 ਸਸਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ Pro Max ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 1,39,700 ਰਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 40,200 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੈ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ: ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,28,300 ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 36,600 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,40,000 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 39,900 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦੁਬਾਈ: ਦੁਬਾਈ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਬਾਈ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ 1,32,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 32,900 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, iPhone 18 Pro Max ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,42,400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 37,500 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੈ।
ਟਾਪ-5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
|ਦੇਸ਼
|iPhone 18 Pro
|ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਚਤ
|iPhone 18 Pro Max
|ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਚਤ
|ਜਾਪਾਨ
|1,36,500 ਰੁਪਏ
|28,400
|1,48,900
|31,000
|ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ
|1,41,200
|23,700
|1,55,700
|20,900
|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
|1,44,400
|20,500
|1,58,100
|21,800
ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ?
ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਰਚੇ, ਫਲਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਖਰਚ, ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸਪੋਰਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।
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