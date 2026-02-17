ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ Renault Kwid ਫੇਸਲਿਫਟ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ
Renault India ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਹੈਚਬੈਕ, Renault Kwid ਦਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : February 17, 2026 at 1:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Renault India ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਹੈਚਬੈਕ, Renault Kwid ਦਾ ਫੇਸਲਿਫਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ Renault Triber ਅਤੇ Renault Kiger ਦੇ ਫੇਸਲਿਫਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਈਕਾਨਿਕ Renault Duster ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ, Renault Kwid ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Renault Kwid ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਡ-ਲਾਈਫ ਫੇਸਲਿਫਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਮੋਫਲਾਰਜ਼ ਵਾਲੀ Renault Kwid ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮੋਫਲਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Renault ਦੀ ਅਪਡੇਟ
ਨਵੀਂ Renault Kwid ਫੇਸਲਿਫਟ ਟੈਸਟ ਮਿਊਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਰੰਟ ਫਾਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੀਅਰ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਟੇਲਲੈਂਪਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ 'ਤੇ, ਹੈਚਬੈਕ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ Renault ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ।
ਫਰੰਟ ਫੇਸੀਆ ਨਵੀਂ Renault Kiger SUV ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਲੇ LED DRL ਅਤੇ ਹੈੱਡਲੈਂਪ ਹਨ। ਫਰੰਟ ਗ੍ਰਿਲ ਅਤੇ ਬੰਪਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, Renault Kwid ਫੇਸਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Renault ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਟੇਲਲਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਔਨ-ਰੋਡ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ Renault Kwid ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਫੀਚਰਜ਼
ਆਉਣ ਵਾਲੀ Renault Kwid ਫੇਸਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅਪਹੋਲਸਟ੍ਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਚਬੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਇੰਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ UI ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲੱਸਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰ, ਫਰੰਟ ਪਾਵਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵਾਂ Renault Kwid ਇੰਜਣ
ਨਵੀਂ Renault Kwid ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 1.0-ਲੀਟਰ ਤਿੰਨ-ਸਿਲੰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ AMT ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ 68 bhp ਅਤੇ 92.5 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Kwid ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ CNG ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ Renault Kwid ਨੂੰ ਇਸ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਆਲਟੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।