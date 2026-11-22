ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ BYD India ਨੇ 20,000 ਯੂਨਿਟਸ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ!
BYD India ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚੀਆਂ।
Published : November 22, 2026 at 3:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ BYD India ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ BYD E6 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਲਗਭਗ 10,000 EV ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵੇਚੀ ਗਈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਫਲੀਟ ਸੇਗਮੈਂਟ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ BYD Atto 3 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ BYD Seal, BYD Sealion 7 ਅਤੇ BYD iMax 7 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। BYD iMax 7 ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ E6 ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, BYD ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 10,000 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, BYD ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ BYD India ਨੇ 40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਟੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ BYD India ਦੇ VP ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਲ ਹੈੱਡ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BYD 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। 20,000 ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਧਦੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ।"
BYD ATTO 3 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 9,000 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ BYD SEALION 7 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 5,000 ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿੱਪ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।-ਸ਼੍ਰੀਰੰਗ ਜੋਸ਼ੀ, BYD India ਦੇ VP ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਲ ਹੈੱਡ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ BYD India ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ BYD Sealion 7 ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੈਰੀਐਂਟ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ 100 Kmph ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, BYD Atto 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ARAI-ਸਰਟੀਫਾਈਡ 521 Km ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BYD Seal ਵਿੱਚ 650 Km ਤੱਕ ਦੀ NEDC ਰੇਂਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਵੈਰੀਐਂਟ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ 100 Kmph ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 3.8 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, BYD iMax 7 ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ NEDC ਰੇਂਜ 530 Km ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ Denza ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। Denza ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ Denza Z9 GT ਅਤੇ Denza D9 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ Denza Z9 GT ਨੂੰ 1.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Denza D9 ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
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