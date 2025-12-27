ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ Volvo ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਇਟੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਰਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ Volvo ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ EX90 SUV ਅਤੇ ਵੋਲਵੋ ES90 ਸੇਡਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Published : December 27, 2025 at 11:08 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ Volvo 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ EVs ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Volvo EX90 SUV ਅਤੇ Volvo ES90 ਸੇਡਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ, ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੰਬਸ਼ਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ Volvo XC90 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Volvo XC60 ਫੇਸਲਿਫਟ ਅਤੇ Volvo EX30 e-SUV। ਇਹ ਦੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ EVs ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Volvo ਦੀਆਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- Volvo EX90 SUV
(ਲਾਂਚ: 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ: ₹1.5 ਕਰੋੜ, ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ: 92-106 kWh)
Volvo ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ Volvo EX90 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 800V ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਮੋਟਰ RWD, ਟਵਿਨ-ਮੋਟਰ AWD ਅਤੇ AWD ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 565km, 608km ਅਤੇ 602km ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੋਲਵੋ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੈਬਿਨ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ-2 ADAS ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ LiDAR-ਅਧਾਰਤ ਸੈਂਸਰ ਸੂਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Volvo ES90 ਸੇਡਾਨ
(ਲਾਂਚ: ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 2026, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ: ₹1.2 ਕਰੋੜ, ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ: 92-106 kWh)
Volvo ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਡਾਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ BMW i5 ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਵੋਲਵੋ ES90 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੇਡਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਵੇਂ SPA2 ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 800V ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ 350 kW ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 106kWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ WLTP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੋਲਵੋ EX90 ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਥੋਰ'ਜ਼ ਹੈਮਰ' LED, ਇੱਕ ਬੰਦ ਗਰਿੱਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ-ਮਾਊਂਟਡ LiDAR ਹੰਪ ਹੈ। ਅੰਦਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ 5G ਅਤੇ OTA ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ 14.5-ਇੰਚ ਪੋਰਟਰੇਟ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ, 25-ਸਪੀਕਰ ਬੋਵਰਸ ਐਂਡ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਇੱਕ 424-ਲੀਟਰ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਜੋ 733 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।