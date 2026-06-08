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ਕੀ AI ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਜਾਣੋ 2026 ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

2026 ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 1,16,739 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

META LAYOFFS 2026
META LAYOFFS 2026 (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 8, 2026 at 2:10 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2026 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,16,739 ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। Layoffs.fyi ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 10,577 ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ 28,889 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ।

ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 46,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਛਾਂਟੀ?

ਇਸ ਸਾਲ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Uber ਨੇ ਆਪਣੇ People and Places ਡਿਵੀਜਨ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ 34,000 ਗਲੋਬਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। Uber ਦਾ ਇਹ ਡਿਵੀਜਨ HR, ਭਰਤੀ, ਵਰਕਪਲੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਲਚਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 7,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। PayPal ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 4,760 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Cisco ਨੇ ਕਰੀਬ 4,000 ਅਹੁਦੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਗਲੋਬਲ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਮ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਓਹੀ ਪੈਸਾ ਏਆਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ClickUp ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 100 ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਆਈ ਦਾ ਹੁੰਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ।

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