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ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ, Samsung DRAM ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ!

ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੀਆਂ DRAM ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

SMARTPHONE CHIP SHORTAGE
SMARTPHONE CHIP SHORTAGE (SAMSUNG)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 6, 2026 at 1:54 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੈਮਸੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ DRAM ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਹਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ZDNet' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ LPDDR ਚਿੱਪਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ ਕਾਰਨ LPDDR ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

  1. AI ਪ੍ਰਭਾਵ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਸਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਟੱਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
  2. ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
  3. ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
  4. ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ: ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ DRAM ਚਿੱਪ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। TrendForce ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 13% ਤੋਂ 18% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
  5. ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ: ਕਮੋਡਿਟੀ DRAM ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕੀਮਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ (ASP) ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ SK Hynix ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ASP ਵਾਧਾ

  1. ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (1Q): ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ DRAM ASP ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
  2. ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (2Q): ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
  3. ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (3Q): ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 20% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

SK Hynix ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ: SK Hynix, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ-ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਮੈਮੋਰੀ (HBM) ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (ASP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

DRAM ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰਤਾ

ZDNet ਅਤੇ Reuters ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ DRAM ਚਿੱਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹਨ:

  1. ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ DRAM ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
  2. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ (LTA): ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਿੱਪ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 'ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ' ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਹਰੀ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
  3. ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ: ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਨੇ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ 'ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਜ਼' ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  4. ਬਾਜ਼ਾਰ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ 'ਕੀਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ DRAM ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

DRAM ਕੀ ਹੈ?

DRAM ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮੋਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮੋਰੀ (RAM) ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ, ਸਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਸੋਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਜੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ: ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ LPDDR ਚਿਪਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ DRAM ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। LPDDR ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਲੋਅ ਪਾਵਰ ਡਬਲ ਡਾਟਾ ਰੇਟ'। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

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