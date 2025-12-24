IIT Delhi ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ AI ਮਸ਼ੀਨ, ਜਾਣੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ?

IIT Delhi ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ AI ਮਸ਼ੀਨ, ਜਾਣੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ?
IIT Delhi ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ AI ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੈਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੈਟਬਾਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ, ਕੰਟੈਟ ਲਿਖਵਾਉਣ, ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ, ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ AI ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਗਾ AI ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ AI ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ AILA ਯਾਨੀ ਕਿ Artifically Intelligent Lab Assistant ਹੈ।
IIT ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ AILA ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ AI ਅਸਲੀ ਲੈਬ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। AILA ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ AI ਟੂਲ, ਜਿਵੇਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ, ਜੈਮਿਨੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੋਕ ਆਦਿ ਲਿਖਣ, ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਪਰ AILA ਸਿਰਫ਼ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਲੈਬ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸਨੂੰ ਬਾਕੀ AI ਟੂਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ।
Atomic Force Microscope 'ਤੇ AI ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ
AILA ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ Atomic Force Microscope 'ਤੋ ਹੋਈ ਹੈ। AFM ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਨੋਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। IIT Delhi ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ AILA ਹੁਣ AFM ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਸਕ ਵੀ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਚੁਣਨਾ ਹੋ, ਨੋਈਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਲੈਣਾ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੋ।
ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ PhD ਸਕਾਲਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮੰਡਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਪਹਿਲਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਮੇਜ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ AILA ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ 7 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
AILA ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਅਨੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ AI ਸਿਰਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ।-ਪ੍ਰੋ. ਅਨੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ
ਪ੍ਰੋ. ਨਿਤਿਆ ਨੰਦ ਗੋਸਵਾਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ AFM ਵਰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ AI ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੈਨੋਸਕੇਲ ਫਿਜਿਕਸ, ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। AILA ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਜਰ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਜਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਐਲਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੋਰਟਨ ਐਮ. ਸਮੇਡਸਕੇਅਰ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੀਬਨਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਜੇਨਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੋ AI ਮਾਡਲ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਲੈਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਾਡਲ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ AI ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਬ ਉਪਕਰਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, AILA ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਖਿਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। AILA ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ AI For Science ਵਿਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ANRF ਰਾਹੀਂ AI ਆਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਫੀਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਲੈਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।
AILA ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਬ ਉਪਕਰਣ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। AI ਮੈਨੁਅਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਹੀਂ ਕੰਮਾਡ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕੋਡ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4,000 ਪੇਜ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਮੈਨੁਅਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
AILA ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਯੋਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਰੀਬ 80 ਪ੍ਰਯੋਗ AI ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਟੀਮ ਹੁਣ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ Large Language Model ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ AI 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ, AILA ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਲੈਬ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ AILA ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਖੋਜ ਸਭ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।-ਪ੍ਰੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ IIT ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ AI ਮਸ਼ੀਨ AILA ਨੇ AI ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।
