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IIT ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ GPU, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਘਟੇਗੀ ਨਿਰਭਰਤਾ

IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ GPU ਬਣਾ ਕੇ ਸਸਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।

IIT DELHI MICRO GPU
IIT DELHI MICRO GPU (IIT)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 4:15 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ GPU ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GPU ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। GPU ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਆਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਦਾ GPU ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ M.Tech ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਮੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਐਮ. ਰਵੀ ਤੇਜਾ ਹੈ। IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਦੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਾਹਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਦੋਨੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ FPGA ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸਲੀ ਚਿਪ ਯਾਨੀ ASIC ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IIT ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ।

ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋ GPU?

ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਭਾਸ਼ਾ ਯਾਨੀ RTL ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਪਾਰਟਨ-7 FPGA ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੀਮ 8 ਤੋਂ 16 ਕੋਰ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਸਟਾਈਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਹਤਰ ਕੰਪਾਈਲਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ 65 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਏਐਸਆਈਸੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਵਰਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰ ਪੱਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਚਿਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ?

ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋ GPU ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਸਪਲੇ ਲਈ ਸਸਤੇ ਹਿਊਮਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਟਰਮੀਨਲ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਾਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਕੰਪਾਈਲਰ ਅਤੇ ਏਮਬੈਡਡ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਏਐਸਆਈਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਿਸਟਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਆਪਣਾ GPU ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰਵੀ ਤੇਜਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਸਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। IIT ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ।

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