Explainer: ਜੇਕਰ SpaceX 10 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ FCC ਨੇ SpaceX ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : November 29, 2026 at 3:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 25 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ FCC ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। SpaceX ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ Starmind ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ SpaceX ਕੰਪਨੀ 10 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਗਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 17,000 ਕਿਰੀਆਸ਼ੀਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 17,000 ਵਿੱਚੋ ਵੀ 11,000 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਕੱਲੇ SpaceX ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕ ਦੇ ਨਵੇਂ Starmind ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕੁੱਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋ 60 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਣਗੇ।
10 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Grok Imagine ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਯਾਨੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 10 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ:-
- 24 ਘੰਟੇ ਫ੍ਰੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ: SpaceX ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿੱਧੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਗੇ।
- ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ: ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਟਾ SpaceX ਦੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
FCC ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੰਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।" ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, FCC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੂਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗਾ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
SpaceX ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਗੰਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵੀ Amazon Leo ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ FCC ਤੋਂ SpaceX ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸਟੰਟ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਣ ਲਈ 220 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, FCC ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਲਟਾ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ Viasat ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AAS ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਾੜ ਦਾ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ?
ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੂੜਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਕਾਰ ਦੇ 23.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਰੀਬ 75 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿਊ ਲੇਵਿਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਰਾਬ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ SpaceX ਨੇ FCC ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੇਠਲਾਂ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ?
- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 150 ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵਾਧਾ: ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 70 ਤੋਂ 150 ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FCC ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ।
- ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਣਗੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ: ਵਰਜੀਨੀਆ ਟੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਨ ਰੌਸ ਵੱਲੋ ਬਣਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਮੁਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚਮਕਦਾਰ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲੀ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੇਵਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਗੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਚਮਕ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ 10 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਇਕੱਠੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ SpaceX ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਕੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 143 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FCC ਨੇ ਇਸ ਲਈ SpaceX ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਨਵੰਬਰ 2033: ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SpaceX 2027 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਨਵੰਬਰ 2035: ਕੁੱਲ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 1 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਨਵੰਬਰ 2038: ਕੁੱਲ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 5 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਨਵੰਬਰ 2040: ਸਾਰੇ 10 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚੀਏ, ਤਾਂ ਪੁਲਾੜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਕੋਪ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ SpaceX ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲਈ 42,000 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 11,000 ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੇ 42,000 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ?
ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਦ SpaceX ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨੀਕ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ GAO ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-