Apple ਨੇ 110 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਅਲਰਟ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਓ ਗਲਤੀ

Apple ਨੇ 110 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਅਲਰਟ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਓ ਗਲਤੀ
ਐਪਲ ਨੇ 110 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
Published : August 16, 2026 at 3:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਜਾਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਯਾਨੀ ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਜਾਂ ਮੈਕ ਵਰਗੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਕ੍ਰੰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਨੇ 110 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਰਟ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲਰਟ?
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਪੋਰਟ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਲੌਕ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤਰੁੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਐਪਲ ਨੇ ਟੈਕਕ੍ਰੰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਲਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਉਸਦੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਸਨਰੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੋਡ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਚਾਅ
ਸਿਟੀਜਨ ਲੈਬ ਨਾਮ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਕਾਰ ਜੌਨ ਸਕਾਟ-ਰੇਲਟਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਦੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਕ ਨਾ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ?
ਐਪਲ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਅਜਿਹੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੋਡ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੋਡ ਐਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੋਡ ਔਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋ।
ਸਟਾਕ-ਰੇਲਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਅਲਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੁੱਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੋਣ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਘੁਟਾਲਾ ਕਦੇਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਣਾ ਸੀ।
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