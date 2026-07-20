Hyundai Motor India ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30,000 EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

Hyundai Motor India ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30,000 EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
Hyundai Motor India ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EV ਯੂਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ myhyundai ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : July 20, 2026 at 4:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ Hyundai Motor India Limited ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ EV ਯੂਜ਼ਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ myHyundai ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ myHyundai ਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
HMIL ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਜੈਪੁਰ, ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ-ਬੰਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ-ਰਤਨਾਗਿਰੀ-ਗੋਆ, ਚੇਨਈ-ਵੇਲੋਰ-ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਕੁਰਨੂਲ-ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
HMIL ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਤਰੁਣ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ myhyundai ਐਪ 'ਤੇ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ EV ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ EV ਮਾਲਿਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ EV ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ HMIL ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ DC ਫਾਸਟ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 183 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। HMIL ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ KWh ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
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