ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਜ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!
ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ SUV ਹੁੰਡਈ ਟਕਸਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : November 11, 2025 at 3:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ SUV ਹੁੰਡਈ ਟਕਸਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ SUV ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਬਦਲੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ Hyundai Tucson, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ SUV ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Hyundai ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀਲ ਹੋ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਡਈ ਟਕਸਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਹੁੰਡਈ ਟਕਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 27.7 ਲੱਖ ਸੀ। ਹੁੰਡਈ ਟਕਸਨ 30-40 ਲੱਖ ਦੀ SUV ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਲ-ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਉਤਪਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁੰਡਈ ਟਕਸਨ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।
ਲਾਂਚ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੀਆਂ 3,692 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,543 ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਕ ਗਏ। 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 650 ਯੂਨਿਟ ਵਿਕੀਆਂ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ (2016-2024) ਵਿੱਚ ਹੁੰਡਈ ਟਕਸਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ 4,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਦੇ ਜਨਤਕ-ਮਾਰਕੀਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਾਬਹਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਡਈ ਟਕਸਨ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈ?
ਹੁੰਡਈ ਟਕਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇਸਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ BMW X1 ਅਤੇ Audi Q3 ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ SUV ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁੰਡਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁੰਡਈ ਕ੍ਰੇਟਾ ਟਕਸਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।
CKD (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਬੰਦ) ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹੁੰਡਈ ਟਕਸਨ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁੰਡਈ ਵੈਨਿਊ, ਐਕਸਟਰ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਕ੍ਰੇਟਾ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਵਾਲੀਅਮ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-