Artemis-II ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰੀਸ਼ਮਾ ਕਾਲੇਪੂ, ਕਿਹਾ-ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ...

ETV Bharat / technology

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 12, 2026 at 2:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰੀਸ਼ਮਾ ਕਾਲੇਪੂ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦੇ Artemis-II ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Artemis-II ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

Artemis-II ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਸ਼ਮਾ ਕਾਲੇਪੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਰਵੀ ਸ਼ੇਖਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਿਰੂਪਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲੈ ਆਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਾਂਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਓਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸ VII ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਸਾ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਓਲੰਪੀਆਡ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਟ੍ਰੈਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਮੈਂ ਵੇਲੋਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ SEDS ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 104 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿੱਚੋ 35 ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ SEDS ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਨੌਮਸ ਫਲਾਈਟ ਨੇਵਿਗੇਸ਼ਨ ਪੇਲੋਡ' ਅਤੇ 'ਪੇਲੋਡ ਡ੍ਰਾਇੰਗ ਓਵਰ ਔਬਸਟੇਕਲਸ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਹੁੰਚੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰਜੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਜਾਰਜੀਆ ਟੈਕ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਸਗੰਠਨ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰਜੀਆ ਟੈਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣਾ ਕੋਰਸਵਰਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਡਾਰਡ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੇਮਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੇਮਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਹੁਦਾ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਨੂੰਨ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਰਟੇਮਿਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਸਗੰਠਨ ਤੋਂ ਆਫ਼ਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ।

TAGGED:

COMPUTER ENGINEER GRISHMA KALEPU
ARTEMIS II MISSION
ARTEMIS II MISSION TO THE MOON
GRISHMA KALEPU IN ARTEMIS II

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.