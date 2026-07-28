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ਗੂਗਲ ਸਰਚ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿੱਜੀ Claude ਚੈਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

Anthropic ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Claude ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਚੈਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ।

PRIVATE CLAUDE CHATS
ਗੂਗਲ ਸਰਚ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿੱਜੀ Claude ਚੈਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 28, 2026 at 12:50 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Anthropic ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ Claude ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਚੈਟ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇਡਿਟ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਰਚ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ Anthropic ਦੀ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲੈਟ ਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਕੁਝ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮੁਕ ਕੰਟੈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਊਂਡ ਵੱਲੋ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

PRIVATE CLAUDE CHATS
ਗੂਗਲ ਸਰਚ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿੱਜੀ Claude ਚੈਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ (ETV Bharat)

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਲਾਊਂਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਟ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਚੈਟ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈਟ ਖੁਦ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। Anthropic ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 'ਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ TechCrunch ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਾਈਟਮੈਪ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲਿੰਕ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਦੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਬਲਿਕ ਵੈੱਬ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰਕਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੇਜ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਲ ਜਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਊਂਡ ਚੈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਚ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ Anthropic ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਲਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 600 ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ OpenAI ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਚੈਟ ਲੌਗ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜਕਾਰ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। xAI ਦੇ ਚੈਟਬਾਟ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਚਾਹੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਚੈਟ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ Settings>Privacy>Shared Chats 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

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