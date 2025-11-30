ETV Bharat / technology

Black Friday Sale 'ਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ, ਜਾਣੋ ਆਫ਼ਰਸ ਬਾਰੇ

ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸੇਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ, ਸੈਮਸੰਗ, ਵਨਪਲੱਸ, ਵੀਵੋ, ਓਪੋ, ਗੂਗਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 30, 2025 at 10:42 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸੇਲ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕਰੋਮਾ ਰਾਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸੇਲ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ

Samsung Galaxy S25 Ultra: ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy S25 Ultra ਨੂੰ 1,18,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਜੀਬੀ ਰੈਮ ਅਤੇ 256 ਜੀਬੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 200 ਐਮਪੀ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ, ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲੈਕਸੀ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Samsung Galaxy S24 Ultra: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਇਸ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 84,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 12GB RAM, Snapdragon 8 Gen 3 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 200MP ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ Galaxy AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਟ-ਇਨ S-Pen ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

OnePlus 15: ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਆਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 64,999 ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ, ਟ੍ਰਿਪਲ-ਚਿੱਪ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ OxygenOS 16 ਅਤੇ 120W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 7300mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

iPhone 15: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈਫੋਨ 15 ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੋਨ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ 52,499 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6.1-ਇੰਚ ਸੁਪਰ ਰੈਟੀਨਾ XDR ਡਿਸਪਲੇ, 48MP ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ A16 ਬਾਇਓਨਿਕ ਚਿੱਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

iPhone 16: ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ 62,900 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 128GB ਸਟੋਰੇਜ, 6.1-ਇੰਚ ਸਕ੍ਰੀਨ, A18 ਚਿੱਪ, ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ iPhone 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਨੂੰ 1,49,900 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 4,497 ਦੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰੋਮਾ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸੇਲ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ

Google Pixel 8a 5G: ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 52,999 ਹੈ ਪਰ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ Croma 'ਤੇ 29,999 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਨ ਕਈ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6.1-ਇੰਚ ਸਕ੍ਰੀਨ, 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, Google Tensor G3 Nano Core ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਅਤੇ 64MP ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Google Pixel 10: ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਰੋਮਾ ਦੀ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਆਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 72,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.3-ਇੰਚ ਦੀ OLED ਸਕ੍ਰੀਨ, ਗੂਗਲ ਟੈਂਸਰ G5 ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 48MP ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫਰਾਂ ਨਾਲ 67,499 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AI ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Oppo Find X9 ਅਤੇ Oppo Find X9 Pro ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Find X9 ਵਿੱਚ 6.59-ਇੰਚ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ, MediaTek Dimensity 9500 Octa Core ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, 50MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ, 7025mAh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 80W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Vivo X200 FE 5G: ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 53,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6.31-ਇੰਚ AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ, MediaTek Dimensity 9300 Plus ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 50MP ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ, 50MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ, 6500mAh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 90W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ, ਮਿਡ-ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ S25 ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

