ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Apple ਅਤੇ Samsung ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Apple ਅਤੇ Samsung ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
Huawei ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
Published : April 21, 2026 at 3:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Huawei ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਈਡ-ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। Huawei ਦੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Huawei Pura X Max ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Pura 90 ਸੀਰੀਜ਼, Watch Fit 5 ਅਤੇ Watch Buds 2 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਫੋਨ ਰਵਾਇਤੀ ਟਾਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੌੜੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਬਲੇਟ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ 'ਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਔਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੂ, ਗੋਲਡ, ਬਲੈਕ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਆਪਣਾ Kirin 9030 Pro ਚਿਪਸੈੱਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5,300mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Huawei Pura X Max ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, 12GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,64,000 ਰੁਪਏ, 16GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,77,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 16GB ਰੈਮ+1TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,91,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Huawei ਦੇ ਚੀਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।
Huawei Pura X Max ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Huawei Pura X Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਦੋਂ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 120x85x11.2mm ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਣ 'ਤੇ 120x166.5x5.2mm ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ 229 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕ੍ਰੀਨ 7.7 ਇੰਚ ਦੀ LTPO 2.0 OLED ਹੈ, ਜਿਸਦਾ Resolution 2,584x 1,828 ਪਿਕਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 120Hz ਦਾ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, 3,000nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕਵਰ ਡਿਸਪਲੇ 5.4 ਇੰਚ ਦੀ Kunlun OLED ਹੈ, ਜੋ 3,500nits ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਤੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Kirin 9030 Pro ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP58+IP59 ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ, 50MP ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਅਤੇ 12.5MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,300mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 66ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 50ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
