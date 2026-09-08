Apple Event 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਏ ਇਹ 2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ, iPhone Ultra ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਟੱਕਰ
Huawei Mate XT2 ਅਤੇ Xiaomi 18 Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Published : September 8, 2026 at 12:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ Huawei ਅਤੇ Xiaomi ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਐਪਲ ਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Huawei ਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Xiaomi ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Huawei Mate XT2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ
Huawei Mate XT2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਟੈਬਲੇਟ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਚਿਪ Kirin 9050 Pro ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹਿੰਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
Huawei launches the new tri-fold Mate XT 2 featuring Kirin 9050 Pro, the world's first chip with LogicFolding architecture. Mr. Yu, Huawei Executive Director and Chairman of the Board of Directors of the Consumer BG, shared the key capabilities of the groundbreaking Kirin 9050… pic.twitter.com/dTxKJ0HUOe— Huawei (@Huawei) September 7, 2026
Huawei Mate XT2 ਦੀ ਕੀਮਤ
Huawei Mate XT2 ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 19,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। Huawei ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Richard Yu ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ LogicFolding ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ Tau Scaling Law ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Xiaomi 18 Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ
Xiaomi 18 Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਫੋਲਡ ਹੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Xiaomi ਦੇ ਸੀਈਓ Lei Jun ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ 8 ਔਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੋਟਾਈ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ iPhone Pro Max ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਹੈ।
WE ARE LIVE NOW!— Lei Jun (@leijun) September 7, 2026
Join me live as I introduce the new Xiaomi SkyNomad series, alongside the Xiaomi 18 Fold, Xiaomi Pad 9 Pro Max, and the debut of the XRING O3 flagship processor.
Let's get started!https://t.co/MAxj5X46cy
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ Xiaomi ਨੇ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ XRing O3 AI ਚਿਪ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਈਓ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Xiaomi ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਐਪਲ ਦੇ A19 Pro ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ CXMT ਦੀ DRAM ਚਿਪ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,45,515 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2,00,474 ਤੱਕ ਹੈ। Lei Jun ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਲ ਫਾਰ ਮਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਵੈਂਟ
ਐਪਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ iPhone Ultra ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਸਟਾਇਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 5.5 ਇੰਚ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ 7.8 ਇੰਚ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੋਟਾਈ ਫੋਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 4.5 ਮਿਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ A20 Pro ਚਿਪ, ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਟਚ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਜ-ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। iPhone Ultra ਦੀ ਕੀਮਤ 1,88,981 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
A new leak suggests the foldable iPhone could cost around $2300 in the US.— Noah Cat (@Cartidise) September 5, 2026
> 7.8” inner display, 5.5” 4:3 outer display
> No Face ID, Touch ID side button
> Titanium + aluminum frame, liquid metal hinge
> 4.5mm open, 9.5mm closed
> 48MP Main + 48MP Ultra Wide, no Telephoto
>… pic.twitter.com/YrvU2vQl7d
ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Huawei ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 22.6 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਐਪਲ ਦੀ 18.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ Xiaomi ਦੀ 12.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਫੋਲਡਿੰਗ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ Huawei ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 68 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ Huawei ਦੀ ਹੀ ਸੀ।
Huawei ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈ ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਗਜ਼ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਖਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ।
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