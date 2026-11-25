Huawei ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Huawei ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗੁਪਤ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : November 25, 2026 at 4:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ Huawei ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗੁਪਤ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਨੇ Huawei ਨੂੰ 12 ਵਿੱਚੋ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜੋਸਫ਼ ਨੋਸੇਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Huawei ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
Huawei ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Huawei ਦੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਾਇਨ ਹੇਬਰਲਿਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ Huawei ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਗੀਅਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ Huawei ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ Huawei ਏਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ Nvidia ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
“Huawei violated our laws, empowered our enemies, and harmed our national security,” said Acting Principal Deputy Assistant Attorney General M. Scott Proctor. “This conviction shows that the National Security Division and its partners will not rest until companies like Huawei are held to account for their bad conduct in an American court of justice.”— National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) November 24, 2026
Huawei ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
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