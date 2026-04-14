Apple ਅਤੇ Samsung ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
Huawei ਨੇ Huawei Pura X Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : April 14, 2026 at 3:58 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Huawei ਨੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚੌੜੇ ਅਤੇ ਬਾਕਸੀ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ Huawei ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Huawei ਦੇ ਚੌੜੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Huawei Pura X Max ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਕਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗਾ ਚੌੜਾ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹੌਰਿਜੌਂਟਲੀ ਵਾਈਡ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਲਰਫੁੱਲ Pura 90 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
Huawei Pura X Max ਦਾ ਰੂਪ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ, ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਵਰਗੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਟਾਸਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇਟ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਮਲ ਵਿਜਿਬਲ ਡਿਸਪਲੇ ਕ੍ਰੀਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਰੀਅਰ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਡੇਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਕਸਚਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Huawei Pura X Max ਕਲਾਸਿਕ ਫਲਿੱਪ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਿਕਸਲ ਫੋਲਡ ਜਾਂ ਓਪੋ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ Find N ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਦਾ ਹੈ। ਲੀਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰੀਬ 7.69 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ WQHD+ Resolution ਅਤੇ 16:10 ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 5.5 ਇੰਚ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Huawei ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਲੂ, ਗੋਲਡ, ਬਲੈਕ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2026 ਦਾ ਸਾਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋ ਨੈਰੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਚੌੜੇ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Huawei ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਆਈਫੋਨ ਫੋਲਡ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਈਡ ਸਟਾਈਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਮੀ ਯੂਨਿਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਮਸੰਗ ਵੀ Galaxy Z Fold ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਈਡ ਵਰਜ਼ਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ Huawei ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਡ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-