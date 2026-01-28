ETV Bharat / technology

HP HyperX OMEN 15 ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ

HP HyperX OMEN 15 ਲੈਪਟਾਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

HP HYPERX OMEN 15 LAUNCH
HP HYPERX OMEN 15 LAUNCH (HP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 28, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: HP ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਲੈਪਟਾਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਨਾਮ HP HyperX OMEN 15 ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ OMEN ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ HyperX ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਝਲਕ CES 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ HP ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਮਿੰਗ ਲੈਪਟਾਪ, ਡੈਸਕਟਾਪ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ HyperX ਗੇਮਿੰਗ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਗੇਮਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸਮੂਦ ਗੇਮਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣਾ ਹੈ।

HP HyperX OMEN 15 ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

HP HyperX OMEN 15 ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ 15.3 ਇੰਚ ਦੀ 2.5K IPS ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 180Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, 3ms Response Time ਅਤੇ 500nits ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ 100 ਫੀਸਦੀ sRGB ਕਲਰ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ Eyesafe ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੇਮਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ

ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ 14th Gen Intel Core i7-14650HX ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। HP ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 170ਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ AAA ਗੇਮਾਂ, ਈ-ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਹੈਵੀ ਟਾਸਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

HP ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨਪੁੱਟ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। HyperX OMEN 15 ਵਿੱਚ 8K ਪੋਲਿੰਗ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਕੀਬੋਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਪੀਲਿਟਿਵ ਗੇਮਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਫੀਚਰਸ

ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ OMEN Tempest Cooling ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਏਅਰਫਲੋ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੂੜ ਘੱਟ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, OMEN AI ਅਤੇ Unleashed Mode ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

HP HyperX OMEN 15 ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 1,49,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,59,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ HP HyperX OMEN 15 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ MSI Katana 15 HX ਵਰਗੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 25,000 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ HP Victus ਅਤੇ RTX 5050 ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ HP HyperX OMEN 15 ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕੂਲਿੰਗ, ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੀਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

HP HYPERX OMEN 15
OMEN 15 SPECIFICATIONS
HYPERX OMEN 15 PRICE IN INDIA
HP HYPERX OMEN 15 LAUNCH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.