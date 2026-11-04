HP ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਂਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ

HP ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਂਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ
HP ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਲਕਾ OmniBook 5 ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ProBook 4 G2iS ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 4, 2026 at 9:55 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: HP ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ OmniBook 5 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ProBook 4 G2iS ਹੈ। OmniBook 5 ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ProBook 4 G2iS ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਵਿੱਚ Intel Core 7 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋ ਅਲੱਗ ਹਨ।
OmniBook 5 ਅਤੇ ProBook 4 G2iS ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਇੰਚ ਦੀ OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ProBook ਵਿੱਚ 2.8K Resolution ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ। OmniBook 5 ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ DCI-P3 ਕਲਰ ਅਤੇ HP Eye Ease ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਵਿੱਚ Intel Core 7 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। OmniBook ਦਾ NPU 16 TOPS ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ProBook 17 TOPS ਦਾ ਹੈ।
ProBook ਵਿੱਚ 32GB ਰੈਮ ਅਤੇ 1TB ਸਟੋਰੇਜ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। OmniBook ਵਿੱਚ 16GB ਰੈਮ ਅਤੇ 512GB ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। OmniBook ਵਿੱਚ FHD IR ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ProBook ਵਿੱਚ FHD HDR ਕੈਮਰਾ IR ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ Windows Hello ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡਿਊਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੈ।
OmniBook ਦੇ ਸਪੀਕਰ Poly Studio ਨਾਲ ਟਿਊਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ DTS:X Ultra ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ProBook ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਅਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ AI Noise Reduction ਹੈ। ProBook ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸ਼ੂਟਰ, HP Drive Lock ਅਤੇ HP Secure Erase ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। OmniBook ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ Windows Hello ਹੈ।
OmniBook 5 ਲੋਕਲ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ ਵਿੱਚ 42 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 65ਵਾਟ USB Mini GaN ਚਾਰਜਰ ਬੌਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ProBook ਵਿੱਚ 70ਵਾਟ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ HP Fast Charge ਸਪੋਰਟ ਹੈ। OmniBook 11.77mm ਮੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ 1.16Kg ਭਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ProBook 12mm ਮੋਟਾ ਅਤੇ 1.18Kg ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ।
OmniBook 5 ਦੀ ਕੀਮਤ
OmniBook 5 ਦੀ ਕੀਮਤ 1,09,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ 79,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HP ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਜਾਂ HP ਵਰਲਡ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ HP ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ProBook 4 G2iS ਦੀ ਕੀਮਤ
ProBook 4 G2iS ਦੀ ਕੀਮਤ 86,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਮਿਸਟ ਸਿਲਵਰ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਉਪਕਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Atmospheric Blue ਅਤੇ Eclipse Grey ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-