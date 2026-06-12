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FIFA World Cup 2026 ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੈਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ?

FIFA World Cup 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

FIFA WORLD CUP LIVE STREAMING
ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 10:39 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ FIFA World Cup 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਅਤੇ FIFA World Cup ਦੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ FIFA World Cup 2026 ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ FIFA World Cup 2026 ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਰਾਈਟਸ Zee ਕੋਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ FIFA World Cup 2026 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ Zee5 ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ Zee5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ Zee5 ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ Zee5 ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Zee5 ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। FIFA World Cup 2026 ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲਾਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

FIFA World Cup 2026 ਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ Zee ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ DTH ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਕਆਊਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਚਾਂ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

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