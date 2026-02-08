YouTube Auto-Dubbing ਫੀਚਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ
Youtube ਨੇ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ Auto-Dubbing ਫੀਚਰਸ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : February 8, 2026 at 10:35 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Youtube ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ Auto-Dubbing ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ Youtube ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਨ-ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡਬਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਅਰਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਚੀਨੀ, ਡੱਚ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਹਿਬਰੂ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ, ਇਤਾਲਵੀ, ਜਾਪਾਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਮਲਿਆਲਮ, ਪੋਲਿਸ਼, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਰੋਮਾਨੀਅਨ, ਰੂਸੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਸਵਾਹਿਲੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਥਾਈ, ਤੁਰਕੀ, ਯੂਕਰੇਨੀ, ਉਰਦੂ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ
Auto-Dubbing ਫੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
Auto-Dubbing ਫੀਚਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਡੀਓ ਟ੍ਰੈਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ Auto-Dubbed ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ Youtube 'ਤੇ ਕੁੱਲ 27 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਡਬਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Auto-Dubbing ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?
- ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਡੀਓ ਭਾਸ਼ਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਡਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ Auto-Dubbing ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?
ਜਦੋ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Youtube ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸਦੇ ਡਬ ਕੀਤੇ ਆਡੀਓ ਵਰਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਬ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਵੀ ਡਬ ਜਨਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Auto-Dubbing ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ
Youtube ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਡਬਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਉਚਾਰਨ ਜਾਂ ਲਹਿਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ।
- ਨਾਮ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਦੇ।
- ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਬਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ Youtube ਡਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਆਟੋ ਡਬਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਵੀਡੀਓ 60 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ।
- ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਹੋ।
- ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜੇ ਸਪੋਰਟਡ ਨਾ ਹੋ।
- ਸਿਸਟਮ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਪਾਵੇ।
- ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋ।
- ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕੰਟੈਟ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਹੋ।
ਆਟੋ ਡਬਿੰਗ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
- ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੇਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀਂ ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣੋ।
- ਆਟੋ-ਡਬ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਡਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਟੋ-ਡਬਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ Youtube Studio ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- Advanced Settings ਖੋਲ੍ਹੋ।
- Allow Automatic Dubbing ਦਾ ਟਿਕ ਹਟਾਓ।
- ਸੇਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
Auto Dubbing ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- Youtube Studio ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ।
- ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
- ਚੈਨਲ ਅਤੇ Advanced Settings ਖੋਲ੍ਹੋ।
- Allow automatic dubbing 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰੋ।
- Manually review dubs before publishing ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ।
- ਸੇਵ ਕਰੋ।
Auto Dubbing ਦੀ Publication Settings ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ?
- Youtube Studio ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
- ਚੈਨਲ ਅਤੇ Advanced Settings 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- Allow automatic dubbing ਆਨ ਰੱਖੋ।
- Manually review dubs before publishing ਨੂੰ ਆਨ ਕਰੋ।
- All Languages ਜਾਂ experimental languages ਚੁਣੋ।
- ਸੇਵ ਕਰੋ।
ਕਿਸੇਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਆਟੋ ਡਬਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ?
- Dubs Preview ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ
- Youtube Studio ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਕੰਟੈਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
- ਵੀਡੀਓ ਚੁਣੋ।
- ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ Preview ਚੁਣੋ।
- ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ।
Dubs Publish ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ
- ਭਾਸ਼ਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
- ਆਡੀਓ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਪਬਲਿਸ਼ ਚੁਣੋ।
Dubs Unpublish ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ
- ਭਾਸ਼ਾ ਟੈਬ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- Unpublish 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
Dubs Delete ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ
- ਭਾਸ਼ਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਆਡੀਓ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
