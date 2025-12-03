ETV Bharat / technology

ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ WhatsApp Voice Message? ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਸੇਜ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਵਟਸਐਪ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 3, 2025 at 10:44 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਫੀਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣ ਕੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਟਸਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  2. ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਡਾਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  3. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
  4. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋ 'Chats' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  5. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ 'Voice Message Transcripts' ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  6. ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 'Choose Language' ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  7. 'Choose Language' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।
  8. ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
  9. ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ 'Set Up Now(136MB)' ਅਤੇ ਦੂਜਾ 'Wait For Wi-Fi'.
  10. ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋ 'Set Up Now(136MB)' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  11. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'Downloading' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
  12. 'Downloading' ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  13. ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
  14. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'Transcribe' ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  15. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ 'Transcribing' ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਚਰ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ English, Español, Portuges (Brasil) ਅਤੇ Russian ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? (WhatsApp)

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

